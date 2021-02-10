Чиновники Литвы призывают отказаться от китайских смартфонов

485

Говорят, все дело в цензуре и больше всего кивают в сторону смартфонов Xiaomi

Позади те времена, когда пользователи презрительно морщились от упоминания китайский смартфон и ассоциировали его с хламом. Сегодня китайские вендоры выпускают достойные устройства и уже считают, что вправе подтягивать ценники на свои устройства до уровня iPhone от Apple. При этом еще есть моменты, которые могут заставить отказаться от покупки китайского смартфона.

Один из них — утечка данных и цензура. Именно встроенные фильтры в смартфонах заставили Министерство обороны Литвы выступить с заявлением, в котором ведомство рекомендовало пользователям отказаться от приобретения китайских смартфонов. Тем же, кто уже имеет в распоряжении такой аппарат предложили избавиться от него или попросту выкинуть.

Это заявление поступило после того, как во вторник Государственный центр по кибербезопасности Литвы сообщил, что флагманские модели Xiaomi обладают встроенным программным цензором, фильтрующими такие запросы как «свободный Тибет», «независимость Тайваня» и «движение за демократию». Всего таких словосочетаний на китайском языке, которые блокируются, насчитали 449.

Ранее компания отключила механизмы цензуры для Xiaomi Mi 10T, распространяющемуся на территории ЕС. Но, по мнению специалистов, ничего не мешает компании удаленно активировать их в любое время. Кроме того, они утверждают, что смартфоны Xiaomi отправляют на серверы в Сингапуре зашифрованные данные. «Cтранности» в поведении были найдены и в Huawei P40, а вот к аппаратам от OnePlus претензий нет.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: reuters