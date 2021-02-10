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Многочисленные скриншоты Xiaomi HyperOS попали в сеть

18.10.2023 31 0

Ощутимых изменений много, но их трудно назвать принципиальными

Недавно Xiaomi анонсировала операционную систему смартфонов HyperOS, которая должна заменить интерфейс MIUI. Ожидается ее официальный запуск вместе с выпуском серии Xiaomi 14, но энтузиасты уже увидели и обнародовали будущий пользовательский интерфейс на Weibo. Одним из наиболее заметных изменений в нем – переработанный центр управления.

 

Xiaomi HyperOS


HyperOS получил новое поле переключателей быстрого доступа. Интерфейс теперь содержит больше ярлыков, а их расположение более гармонично. Расширенная функциональность делает навигацию и многозадачность более удобными для пользователей.

 

Xiaomi HyperOS


Сравнивая HyperOS с MIUI 14, становится очевидным, что Xiaomi ввела значительные изменения в различных аспектах, включая настройки экрана блокировки, рабочий стол, центр управления, погоду, календарь и т.д. Экран блокировки предлагает более гибкие настройки, позволяя пользователям настраивать его по своему вкусу.

 

Xiaomi HyperOS


Известно, что Xiaomi позиционирует HyperOS как "экологическую операционную систему для взаимодействия человека с домом и автомобилем". Это означает, что HyperOS является стратегическим обновлением в подготовке к предстоящему выходу компании в мир автомобильных систем. Xiaomi Wonderful Center является ключевым компонентом HyperOS, обеспечивающим бесперебойную межэкранную интеграцию с разными устройствами.﻿

 

Источник: Sparrows News

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 18.10.2023
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Многочисленные скриншоты Xiaomi HyperOS попали в сеть