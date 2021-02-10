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Каждый день мы активно используем свои смартфоны в помещении и на улице, из-за чего в разъемах накапливается пыль и мелкие инородные предметы. Если засоряется ЮСБ-порт, то возникают трудности с подключением кабеля, а загрязнение динамиков приводит к некачественному звуку и плохой слышимости собеседника. Поэтому сегодня расскажем, как самостоятельно почистить динамик на телефоне Xiaomi, не прибегая к помощи мастера.

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Нужно ли прочищать динамик и как часто

В сетку динамика попадает множество мелких частиц: пыль, грязь, крошки от еды, песок. Все это блокирует выход звука, и динамик начинает трещать, скрипеть или тихо воспроизводить звучание. Загрязнения могут быть незаметны, но это не значит, что их нет. Поэтому рекомендуется раз в месяц проводить обязательную очистку. Делать это чаще не стоит, чтобы не повредить важные детали.

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Также придерживайтесь нижеописанных правил:

1.Старайтесь не использовать мобильное устройство на пляже, поскольку песок быстро забьет разъемы.

2.Держите телефон как можно дальше от воды. У большинства смартфонов Сяоми нет влагозащиты.

3.Не используйте острые предметы, такие как булавки, пинцет, иголки. Они могут повредить сетку динамика.

4.Ни в коем случае не проводите влажную очистку с использованием воды. Это только увеличит риск окисления внутренних элементов телефона.





Как чистить динамик на Сяоми механическим способом

Рассмотрим поэтапный процесс очистки. Внимательно выполняйте каждый шаг и будьте осторожны.

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При небольших загрязнениях

Это стандартная чистка, которую можно проводить в профилактических целях.

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1.Выключите смартфон.

2.Переведите пылесос на минимальную мощность и снимите щетку.

3.Поднесите сопло пылесоса к динамику смартфона. Расстояние должно составлять 2-3 см. Струя воздуха прочистит загрязнения.

4.Если в сетке динамика по-прежнему заметны кусочки инородных тел, аккуратно уберите их зубочисткой.





При сильных загрязнениях

Бывает, что пылесос сразу не способен полностью прочистить динамик. В таком случае нужно смочить ватную палочку в спиртовом растворе и приложить ее к сетке на одну-две минуты. Проследите, чтобы капли не попали в разъем. После того, как спирт растворит обширные загрязнения, вооружаемся пылесосом и приступаем к вышеописанной процедуре: сначала продуваем воздухом, потом дополнительно прочищаем зубной палочкой.

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Программная очистка

Это более безопасный способ. На некоторых моделях Xiaomi есть системная функция «Очистка динамика». В течение 30 секунд будет раздаваться вибрирующий звуковой сигнал, который избавит громкоговоритель от пыли. Для большей эффективности выставьте максимальную громкость и несколько раз аккуратно встряхните устройство.

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Мы разобрались, как почистить динамик на смартфонах Xiaomi и Redmi. Данная инструкция будет эффективна даже на устаревших устройствах, таких как Редми Ноут 7, Ноут 8, Ми 9Т и так далее. А как часто вы прочищаете динамик смартфона?