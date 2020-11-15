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Что с автономностью у iPhone 12 mini?

15.11.2020 999 1

Нужен живучий смартфон? Проходите мимо iPhone 12 mini

Автономность — важный показатель в современных смартфонах. И с этим параметром у iPhone дела обстоят не лучшим образом. Последние тесты показали, что iPhone 12 и iPhone 12 Pro по продолжительности работы уступают прошлогодним флагманам. Падение автономности новых айфонов связывают с появлением поддержки 5G и снижением емкости аккумуляторов. А как с продолжительностью работы обстоят дела у iPhone 12 mini?

 

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Что с автономностью у iPhone 12 mini? – фото 1

 

Напомним, что iPhone 12 mini получил самую маленькую батарейку среди всех айфонов модельного ряда 2020 года — 2227 мАч. И это почти вдвое меньше, чем предлагают аккумуляторы большинство флагманов из лагеря Android. Ребята из ресурса Phonearena взялись проверять на живучесть iPhone 12 mini.  

 

Что с автономностью у iPhone 12 mini? – фото 2

 

Оказалось, что самому «бюджетному» смартфону серии iPhone 12 при просмотре видео в YouTube удалось продержаться всего 5 часов и 10 минут. Это лучше показателя iPhone SE (2020), но «малыш» работает вдовое меньше, чем Samsung Galaxy S20.

 

В аутсайдерах iPhone 12 mini и по итогам прогонки смартфона через 3D-игры. Этот результат почти катастрофический по современным меркам — 2 часа и 22 минуты. Более того, даже iPhone SE (2020) смог прожить вдвое дольше в этом испытании. Превосходство Samsung Galaxy S20 и Galaxy Z Flip и вовсе разгромное: 7 часов 43 минуты и 7 часов 46 минут соответственно.

 

Что с автономностью у iPhone 12 mini? – фото 3

 

Но все указывает на то, что такой жор батарейки объясняется тем, что разработчики не смогли толком оптимизировать работу нового чипа и игровых приложений. Фактически новый чип Apple A14 Bionic работает на полную мощность практически на всем протяжении игрового процесса, что, естественно, приводит к тому, что батарейка «иссушается» практически мгновенно.

 

А вот в случае с веб-серфингом iPhone 12 mini оказался на высоте. Он отлично справился с этим испытанием и продержался почти 11 часов, обойдя iPhone SE (2020) и Samsung Galaxy Z Flip. И это менее, чем на 1,5 часа меньше, чем результат Galaxy S20, который питает батарейка емкостью 4000 мАч.

 

Что с автономностью у iPhone 12 mini? – фото 4

 

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Эксперты Phonearena пришли к выводу, что с автономностью в целом у iPhone 12 mini дела обстоят неплохо. Это, безусловно, смартфон далекий от звания выносливого. Для повседневного использования он подойдет, но при условии, если пользователь будет умеренно нагружать его и не является заядлым геймером. Но есть подозрение, что даже при обычном использовании вряд ли iPhone 12 mini проживет до конца дня. По современным меркам с автономностью у смартфона все печально.

 

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Источник: phonearena

 

iPhone 12 mini
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.11.2020

Комментарии

Анонимный Добряк 0
Ну,а чего стоило ожидать то ещё от мини батареи на мини Айфоне?)
15.11.2020 22:36

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Что с автономностью у iPhone 12 mini?