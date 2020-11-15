Что с автономностью у iPhone 12 mini?

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Нужен живучий смартфон? Проходите мимо iPhone 12 mini

Автономность — важный показатель в современных смартфонах. И с этим параметром у iPhone дела обстоят не лучшим образом. Последние тесты показали, что iPhone 12 и iPhone 12 Pro по продолжительности работы уступают прошлогодним флагманам. Падение автономности новых айфонов связывают с появлением поддержки 5G и снижением емкости аккумуляторов. А как с продолжительностью работы обстоят дела у iPhone 12 mini?

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Напомним, что iPhone 12 mini получил самую маленькую батарейку среди всех айфонов модельного ряда 2020 года — 2227 мАч. И это почти вдвое меньше, чем предлагают аккумуляторы большинство флагманов из лагеря Android. Ребята из ресурса Phonearena взялись проверять на живучесть iPhone 12 mini.

Оказалось, что самому «бюджетному» смартфону серии iPhone 12 при просмотре видео в YouTube удалось продержаться всего 5 часов и 10 минут. Это лучше показателя iPhone SE (2020), но «малыш» работает вдовое меньше, чем Samsung Galaxy S20.

В аутсайдерах iPhone 12 mini и по итогам прогонки смартфона через 3D-игры. Этот результат почти катастрофический по современным меркам — 2 часа и 22 минуты. Более того, даже iPhone SE (2020) смог прожить вдвое дольше в этом испытании. Превосходство Samsung Galaxy S20 и Galaxy Z Flip и вовсе разгромное: 7 часов 43 минуты и 7 часов 46 минут соответственно.

Но все указывает на то, что такой жор батарейки объясняется тем, что разработчики не смогли толком оптимизировать работу нового чипа и игровых приложений. Фактически новый чип Apple A14 Bionic работает на полную мощность практически на всем протяжении игрового процесса, что, естественно, приводит к тому, что батарейка «иссушается» практически мгновенно.

А вот в случае с веб-серфингом iPhone 12 mini оказался на высоте. Он отлично справился с этим испытанием и продержался почти 11 часов, обойдя iPhone SE (2020) и Samsung Galaxy Z Flip. И это менее, чем на 1,5 часа меньше, чем результат Galaxy S20, который питает батарейка емкостью 4000 мАч.

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Эксперты Phonearena пришли к выводу, что с автономностью в целом у iPhone 12 mini дела обстоят неплохо. Это, безусловно, смартфон далекий от звания выносливого. Для повседневного использования он подойдет, но при условии, если пользователь будет умеренно нагружать его и не является заядлым геймером. Но есть подозрение, что даже при обычном использовании вряд ли iPhone 12 mini проживет до конца дня. По современным меркам с автономностью у смартфона все печально.

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Источник: phonearena