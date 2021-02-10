Слухи: iPhone 16 Pro и Pro Max получат большие размеры и вес - только вес уменьшился, и вот снова...

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НОВЫЙ РАЗМЕР ОТ APPLE

По новым слухам, Apple планирует увеличить размер экранов в моделях iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, которые выйдут в следующем году.

iPhone 16 Pro ожидается с 6,27-дюймовым дисплеем вместо 6,1 дюйма у текущей модели 15 Pro. А iPhone 16 Pro Max получит экран 6,85 дюйма против 6,7 дюйма сейчас. А вот толщина останется текущей – 8.25 мм.

Соответственно вырастут и габариты смартфонов: 16 Pro станет на 0,3 мм шире и на 0,85 мм выше. А 16 Pro Max – на 3,1 мм выше и 0,88 мм уже. Также через большие экраны увеличится вес новых моделей – 225 у Pro Max и 194 у 16 Pro.

Большие размеры позволят также разместить более мощную батарею и перископическую камеру с оптическим увеличением. Хотя пока это только слухи, официальное подтверждение должно появиться в дальнейшем.

Источник - macrumors