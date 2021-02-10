Слухи о Nintendo Switch 2 или NG Switch заполоняют сеть

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среди нас есть фанаты nintendo?

Слухи о следующем поколении консоли Nintendo Switch появились после последней выставки Gamescom, по словам нескольких инсайдеров, компания Nintendo продемонстрировала прототип Nintendo Switch 2 ограниченному количеству журналистов и разработчиков игр за закрытыми дверями.

Информация о технических характеристиках и возможностях новой консоли пока не разглашается. Однако сам факт презентации Nintendo Switch 2 в столь закрытом режиме может указывать на то, что официальный анонс новинки состоится в ближайшее время.

Пост Джеза Кордена вызвал большое количество спекуляций по Nintendo Switch 2. Корден сначала опубликовал сообщение: "Услышал несколько слухов в последнее время, что Nintendo показала новый Switch за закрытыми дверями выбранной прессе на Gamescom. Полный виток деталей по консоли быть уже не так далеко".

Ожидается, что Nintendo Switch 2 будет значительным технологическим скачком по сравнению с текущей версией консоли. По предварительным данным, она получит новый процессор Nvidia, поддержку 4K разрешения в dock-режиме, улучшенные динамики и другие фишки.

Релиз оригинальной Nintendo Switch прошел в марте 2017 года. Поэтому появление преемника спустя 6 лет выглядит вполне логичным. К тому же, за последние годы на рынке портативных консолей вышло несколько классных портативок, на фоне которых текущий Nintendo Switch выглядит как устаревший продукт, которому уже лет 10.

Ожидается, что Nintendo анонсирует консоль официально где-нибудь в начале 2023 года, а релиз состоится ближе к концу года, как это было с предыдущим поколением. Пока что компания не комментирует слухи о презентации Nintendo Switch 2.

Источник: notebookcheck