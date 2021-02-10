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Слухи о Nintendo Switch 2 или NG Switch заполоняют сеть

31.08.2023 31 0

среди нас есть фанаты nintendo?

 

Слухи о следующем поколении консоли Nintendo Switch появились после последней выставки Gamescom, по словам нескольких инсайдеров, компания Nintendo продемонстрировала прототип Nintendo Switch 2 ограниченному количеству журналистов и разработчиков игр за закрытыми дверями.

 

Слухи о Nintendo Switch 2 или NG Switch заполоняют сеть – фото 1

 

Информация о технических характеристиках и возможностях новой консоли пока не разглашается. Однако сам факт презентации Nintendo Switch 2 в столь закрытом режиме может указывать на то, что официальный анонс новинки состоится в ближайшее время.

 

Пост Джеза Кордена вызвал большое количество спекуляций по Nintendo Switch 2. Корден сначала опубликовал сообщение: "Услышал несколько слухов в последнее время, что Nintendo показала новый Switch за закрытыми дверями выбранной прессе на Gamescom. Полный виток деталей по консоли быть уже не так далеко".

 

 

Ожидается, что Nintendo Switch 2 будет значительным технологическим скачком по сравнению с текущей версией консоли. По предварительным данным, она получит новый процессор Nvidia, поддержку 4K разрешения в dock-режиме, улучшенные динамики и другие фишки.

 

Релиз оригинальной Nintendo Switch прошел в марте 2017 года. Поэтому появление преемника спустя 6 лет выглядит вполне логичным. К тому же, за последние годы на рынке портативных консолей вышло несколько классных портативок, на фоне которых текущий Nintendo Switch выглядит как устаревший продукт, которому уже лет 10.

 

Слухи о Nintendo Switch 2 или NG Switch заполоняют сеть – фото 2

 

Ожидается, что Nintendo анонсирует консоль официально где-нибудь в начале 2023 года, а релиз состоится ближе к концу года, как это было с предыдущим поколением. Пока что компания не комментирует слухи о презентации Nintendo Switch 2.

 

Источник: notebookcheck

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 31.08.2023
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Слухи о Nintendo Switch 2 или NG Switch заполоняют сеть