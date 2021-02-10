Цены на Galaxy Tab S9 FE удивят европейских покупателей

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неприятная новость для европейского рынка

В скором времени ожидается анонс упрощенных моделей планшетов Samsung – Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Tab S9 FE+. В сеть попала информация об их европейских ценах.

По данным инсайдеров, стартовая версия Galaxy Tab S9 FE с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти обойдется в 549 евро (~594 долларов). А Galaxy Tab S9 FE+ с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти – 749 евро (~810 долларов).

В сравнение, стартовая цена Galaxy Tab S9 в Европе стартует с €899 ($971), тогда как Tab S9 Plus – €1,119 ($1,208), а стартовая цена на модель Tab S9 Ultra – €1,339 (~$1,446).

Если цены подтвердятся, Samsung Tab S9 FE будет дороже конкурентов, таких как OnePlus Pad или Xiaomi Pad 6 и будет им существенно проигрывать из-за бюджетности чипсета. А вот для рынка США такой проблемы не будет – там флагманские Galaxy Tab S9 начинаются от 799 долларов. Из других характеристик ожидается процессор Exynos 1380, LCD экраны, поддержка S Pen.

Galaxy Tab S9 FE рассчитаны на ищущих производительный планшет со стилусом, но ему не нужен самый мощный SOC. К примеру, это подойдет художникам или смотреть YouTube или другие стриминговые сервисы.

Источник: androidauthority