Даешь плавность с 90-Гц дисплеем в Samsung Galaxy A52

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Все больше производителей смартфонов оснащают свои устройства дисплеями с повышенной частотой обновления изображения. Прошлый год стал бумом на такие аппараты и все указывает на то, что экраны с повышенной герцовкой доберутся и до бюджетных мобильных устройств. Матрицы с частотой 60 Гц уходят в прошлое и на фоне новых панелей смотрятся архаично.

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В числе тех производителей, в модельном ряду которых появились экраны с высокой частотой обновления, стала и компания Samsung. Одна из последних моделей — Galaxy A52, которая удостоилась 90-герцового дисплея. Более высокая частота обновления означает меньшую задержку, пиксели обновляются чаще. В итоге интерфейс работает плавнее, картинка на экране становится более гадкой и приятной. Особенно хорошо это заметно в играх, где повышенная герцовка помогает в моментах, требующих хорошей реакции: удары, движения в драках и стрельба.

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Но, увы качественных «высокочастотных» экранов на рынке не так много. Хорошим экраном с повышенной частотой обновления может похвастаться Samsung Galaxy A52 и это вполне объяснимо, ведь Samsung признанный лидер в производстве OLED‑панелей, которые уже не раз признавались лучшими на рынке. Немаловажно и то, что Galaxy A52 получил AMOLED-дисплей, который щадяще расходует ресурс батарейки даже несмотря на то, что это матрица с повышенной герцовкой.

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На экране новинки Samsung движущийся контент выглядит более плавно и приятно. Его преимущество вы оцените во время игрового процесса и 90 Гц — золотая середина, которая не требует больших ресурсов от аппаратной платформы и умеренно расходует заряд батарейки. Большого толка в 120 Гц нет, поскольку большинство из вас не смогут увидеть большой разницы между 90 Гц и 120 Гц. И заявленного в Galaxy A52 параметра будет достаточно, чтобы сделать просмотр контента на экране приятным.

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