Дата анонса Realme MagDart и Realme Flash названа

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На следующей неделе покажут магнитную зарядку и смартфон с ее поддержкой

Realme решила избежать долгой и затяжной промо-кампании, посвященной выпуску магнитной зарядки и первого смартфона с ее поддержкой. Две недели назад появились первые слухи об их анонсе, а уже на следующей неделе он состоится. Realme официально сообщила, что 3 августа она покажет смартфон с поддержкой MagDart.

Слоган предстоящего мероприятия — «Mag для будущего». На самом промо-плакате прямо сказано, что компания намерена представить магнитную зарядку. Мы уже видели изображения тех зарядок, которые станут частью линейки аксессуаров MagDart. Причем компания не хочет зацикливаться только на смартфонах, а ее магнитные зарядки будут предназначены для более широкого спектра гаджетов.

Ожидается, что магнитная зарядка будет совместима с новыми планшетами и ноутбуками, TWS-наушниками и смарт-часами. В пользу этого говорят те патенты, которые получила компания. Когда все это будет реализовано на практике, достоверно неизвестно. Возможно на презентации 3 августа Realme расскажет больше о своих планах по популяризации MagDart.

Что касается смартфона Realme Flash, который первым предложит магнитную зарядку, то известно, что это будет флагманская модель с чипом Snapdragon 888, 12/256 Гб памяти, тройной камерой и ОС Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0.

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Источники: gizchina