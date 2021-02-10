Дата релиза и характеристики OnePlus Nord N200

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Все детали о OnePlus Nord N200. Не впечатляют

На прошлой неделе состоялась премьера OnePlus Nord CE 5G, а в следующем месяце компания должна показать второе поколение OnePlus Nord. Есть еще один смартфон, ожидающий анонса — OnePlus Nord N200 5G. Инсайдеры предрекают его релиз уже завтра, 15 июня. Отличился и известный сетевой информатор Эван Бласс, который слил изображения и характеристики OnePlus Nord N200 5G.

По его данным смартфон получил корпус с габаритами 163,1х74,9х8,3 мм и весит он 189 грамм. Внутри стоит чипсет Snapdragon 480 в связке с 4 Гб оперативной памяти LPDDR4x. Имеется флеш-накопитель на 64 Гб UFS 2.1 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

Передняя панель OnePlus Nord N200 отдана под IPS-экран диагональю 6,49 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Руководит работой устройства фирменная оболочка OxygenOS 11 на базе Android 11.

Разрешение фронтальной камеры OnePlus Nord N200 составило 16-мегапикселей и на тыльной стороне предложили основную камеру с датчиками 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В активе смартфона боковой сканер отпечатков пальцев, модуль NFC, 3,5 мм разъем для наушников, поддержка Bluetooth 5.1, 5G и Wi-Fi 802.11ac. По слухам, ценник на гаджет с таким набором характеристика может быть отнюдь не самым приятным — $250.

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Источник: twitter