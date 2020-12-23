Даже Meizu обновят свой флагман Meizu 17 до Android 11

147

Совершенно внезапно Meizu вспомнили, что устройства Android можно обновлять – флагман Meizu 17 получит новую прошивку на Android 11.

Некогда популярная китайская компания Meizu решила похвастаться тем, что ее программисты уже готовят обновление своей прошивки, Flyme, до Android 11. Однако этого обновления придется подождать.

Вчера компания официально подтвердила дату, когда начнется набор тестировщиков закрытой бета-версии Flyme 8 на Android 11. В принципе, вполне ожидаемо первыми подопытными станут флагманские смартфоны бренда - Meizu 17 и Meizu 17 Pro. Они же будут первыми устройствами, на которые прилетит первая «стабилка».

Читать также: ﻿

Об этом компания сообщила через свой официальный аккаунт в соцсети Weibo. Производитель предоставит владельцам Meizu 17 возможность зарегистрироваться на получение новой прошивки уже сегодня, 23 декабря. Компания не уточнила, когда именно она начнет отправлять сборки бета-версий, но пообещала, что стабильный релиз будет готов к весне 2021 года.

Другими словами, владельцам Meizu 17 и Meizu 17 Pro придется ждать либо конца первого квартала 2021 года, либо начала второго квартала 2021 года, чтобы испытать Android 11 на своих смартфонах.

Читать также: ﻿

Ко всему прочему, бренд также не предоставил список устройств, которые получат обновление до Android 11, а учитывая «любовь» Meizu к регулярной отправке обновлений, неизвестно, получит ли вообще какой-либо из уже существующих устройств новую версию «Зеленого робота».

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

Meizu 17﻿



Источник: Gizchina



https://andro-news.com/news/glava-oneplus-podtverdil-oneplus-watch-vyydut-v-nachale-sleduyus.html Глава OnePlus подтвердил – OnePlus Watch выйдут в начале следующего года(в Адм. панель)