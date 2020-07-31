Дебют Xiaomi Black Shark 3S: странное обновление игрового смартфона

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Black Shark 3 — очередное творение для геймеров, представленное сегодня. Мощное железо, отличный дисплей, система охлаждения и быстрая зарядка. Правда, чего-то диковинного устройство не предлагает и сложно понять логику его выхода. Продукт нишевый и бешеный спрос ему не угрожает, особенно на фоне достаточно высокой цены и малого количества новшеств.

За сколько

Пожалуй, со стоимости и начнем. Black Shark 3S будет доступен в трех версиях и все они получат 12 Гб оперативной памяти LPDDR5. Выбирать придется между объемом постоянной памяти UFS 3.1. Так, базовая версия предлагает 128 Гб и стоит она $573. Вариант с флеш-накопителем на 256 Гб обойдется в $616 и за топовую модификацию с 512 Гб памяти предлагают заплатить $688.

При создании S-версии за основу взяли Black Shark 3, которому прокачали дисплей и уже в базовой версии предложили 12 Гб, появилась модификация на 512 Гб флеш-памяти, а также тип памяти UFS 3.0 сменили на UFS 3.1. На этом по факту все нововведения и заканчиваются, если не считать программных улучшений и новых оттенков в палитре цветов. Но при этом ценник на версию с 12/128 Гб стал на $30 выше, чем просили на старте продаж за третье поколение Black Shark.

Дисплей и железо

Пользователь получает в пользование мобильник, оснащенный 6,67-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2400х1080 точек, частотой обновления 90/120 Гц, частотой сенсорной выборки 270 Гц и скоростью отклика 17 мс. Поддерживается расширенный динамический диапазон HDR10+, DCI-P3 105% и технология MEMC.

В случае с геймерским смартфоном, железо — это ключевое. Естественно, что было бы логично, если бы тут установили Snapdragon 865+. Но нет, выбор пал на Snapdragon 865 и этим новинка автоматически исключает себя из числа конкурентов Asus ROG Phone 3, Lenovo Legion Pro и Nubia Rad Magic 5S. Для повышения игровой производительности предложили собственный движок BlackEark GameEngine и технологию Tencent SolarCore. Не отказали себе на презентации блеснуть цифрами в AnTuTu — 666 280 баллов.

Поставить мощный чип — это лишь часть дела. Не менее важная деталь игрофона — система жидкостного охлаждения. Производитель заявляет, что ее усовершенствовали и она еще эффективнее отводит тепло от ключевых компонентов внутри корпуса.

Автономность, камеры и другие фичи

При всех показателях мегамощности на первый план выходит вопрос с автономностью. Емкость двух батареек такая же, как предлагает Black Shark 3 — 4720 мАч. Всего за 12 минут при использовании комплектного зарядного устройства на 65 Вт батарейка набирает энергии 50%, а на полную зарядку уйдет 38 минут. Беспроводную зарядку не добавили, но оставили нетронутой фичу в виде магнитного коннектора на тыльной стороне мощностью 18 Вт. Правда, для того, чтобы пользоваться его благами, предстоит докупить кабель, но в плане удобства такой способ зарядки комфортнее, если не прекращать игровой процесс.

Когда речь заходит о камерах, то для игрового смартфона они не в приоритетах. Этим объясняется тот факт, что они здесь точно такие, как предлагает Black Shark 3: 64 Мп (f/1.8) + 13 Мп (широкоугольная, f/2.25) + 5 Мп (датчик глубины, f/2.2). Поддерживается HDR-съёмка, можно снимать 4К-видео с частотой кадров 30 или 60 fps. Съёмка в FullHD возможна в 30, 60 и 240 fps. При желании можно писать видео и с 1920 fps, но только при разрешении 720р. Для автопортретов предложили объектив на 20 Мп.

Габариты Black Shark 3S составили 168,72х77,33х10,42 мм при весе 222 грамма. Заявлена поддержка двух симок, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, есть парочка стереодинамиков, 3,5 мм аудиоджек, дисплейный сканер отпечатков пальцев и фирменная оболочка Joy UI 12 на базе MIUI 12.

Источник: toutiao

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