Дебютировали смарт-часы Realme Watch T1: быстрая зарядка и 110 спортивных режимов

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Сегодня в Китае свои новинки показала компания Realme. О смартфонах Realme GT Neo 2T и Realme Q3s мы уже рассказали, а теперь пришел черед знакомиться с новенькими смарт-часами Realme Watch T1, позиционирующимися как носимый гаджет для спортсменов с продолжительным временем работы.

Realme Watch T1 получили круглый 1,3-дюймовый AMOLED-экран разрешением 416х416 точек и внутри скрывается аккумулятор емкостью 228 мАч. Компания декларирует продолжительность работы смарт-часов до 7 дней. Есть модуль NFC, GPS и технология быстрой зарядки (с 0 до 100% за 35 минут).

Смарт-часы водонепроницаемы (5АТМ), обладают 4 Гб постоянной памяти и поддержкой Bluetooth 5.0, можно управлять камерой и музыкой. С Realme Watch T1 пользователь сможет отслеживать уровень стресса и частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и физическую активность благодаря поддержке 110 спортивных режимов. Часы заключены в корпус из нержавеющей стали и предлагают ремешок из силикона или кожи.

Прием предварительных заказов на Realme Watch T1 стартует с завтрашнего дня, а продажи с 1 ноября. Оценили новинку в $110.

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Источник: fonearena