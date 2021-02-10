Дефицит есть, а прибыль от продажи чипов растет

611

Qualcomm неплохо зарабатывает на продаже чипов

Дефицит комплектующих подстегнул рост доходов чипмейкеров. Они выиграли от сложившейся ситуации, стали больше продавать и, соответственно, больше зарабатывать. По итогам последнего квартала 2021 года Qualcomm сумела получить выручку в размере $10,7 млрд и рост в годовом исчислении составил впечатляющие 30%. От продажи мобильных чипов американский чипмейкер получил доход $5,98 млрд и это на 60% больше, чем годом ранее.

Чистая же прибыль Qualcomm составила $3,4 млрд и это на 38% больше, чем по итогам последнего квартала 2020 года. Спрос на мобильные процессоры увеличился на 42%. Выручка от продажи радиочастотных компонентов выросла на 7 % до $1,13 млрд, причём в сегменте устройств под управлением Android рост составил 25 %.

﻿

Здорово компания добавила по части получения прибыли от продажи автомобильных чипов. Qualcomm заработала на них $256 млн и в годовом исчислении рост составил 21%. Подразделение IoT, специализирующееся на чипах с низким энергопотреблением, увеличило продажи на 41 процент до $1,48млрд. На этом фоне улучшились дела Qualcomm и по части лицензионных отчислений, она стала подписывать большее число соглашений и доход от них вырос на 10%, а выручка составила $1,81млрд.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: gizmochina