Детали о Realme Pad mini: бюджетно и компактно

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В сети появились изображения и характеристики mini-версии Realme Pad

В прошлом году состоялась премьера Realme Pad, ставшего первым планшетом компании. А заодно и пробной попыткой материнской компании перед выходом Oppo Pad. Планшет оказался дешевым и предлагающим немало компромиссов. Более того, компания не планировала обновлять его до актуальной версии Android. Но шумиха и негатив вокруг этого вопроса вынудили в итоге ее принять решение выпустить Android 12 для Realme Pad.

Допустит ли компания такой же промах с Realme Pad mini, нам еще предстоит узнать. Сейчас работы над новым планшетом идут, но известному информатору OnLeaks удалось разузнать, как будет выглядеть новинка. Это будет относительно компактный планшет с 8-дюймовым дисплеем на базе чипсета UNISOC T616.

Realme Pad mini должен предложить 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 64 Гб, аккумуляторную батарею емкостью 6400 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. Толщина корпуса составит 7,6 мм и на его тыльной стороне установят одиночный модуль разрешением 8-мегапикселей. Для селфи предложат датчик на 5-мегапикселей.

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Сопроводил свою утечку информатор изображениями Realme Pad mini. К сожалению, оценить исполнение передней панели не удастся, к обозрению предложили только спинку планшета. На ней виден логотип компании и приличных размеров блок тыльной камеры. Правая грань стала пристанищем для клавиши питания и качельки регулировки громкости. Когда состоится анонс Realme Pad mini не сообщается.

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Источник: smartprix