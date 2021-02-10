Детали серии Samsung Galaxy Book 3 в преддверии презентации

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Samsung хочет покорить рынок ноутбуков

Samsung уже несколько лет снова занимается производством ноутбуков, но все внимание всегда приковано к ее смартфонам. Ноутбуки Samsung пока не пользуются большой популярностью. Но, кажется, это может измениться. Компания решила продвигать свои ноутбуки, представив их на своем следующем мероприятии.

Событие Samsung Galaxy unpacked состоится 1 февраля 2023 года. Это крупнейшее ежегодное событие южнокорейской технологической компании, на котором она запускает флагманскую серию Galaxy S. Каким бы масштабным ни было событие, нет лучшего времени для Samsung представить свои новые ноутбуки, чем этот.

Несмотря на то, что Samsung не раскрыла никаких подробностей о будущих ноутбуках, она уже открыла предварительный заказ. Одно мы знаем наверняка, ноутбуки будут представлены в трех вариантах. Эти модели будут представлены под названием Galaxy Book 3 Pro 360, Galaxy Book 3 Pro и Galaxy Book 3360.

В сети появились новые отчеты, предлагающие увидеть рендеры этих ноутбуков. В отчете также подробно описываются некоторые характеристики серии Galaxy Book 3. Согласно отчету MySmartPrice, Samsung выпустит три разных ноутбука серии Galaxy Book 3. Отчет был создан в сотрудничестве с Ишаном Агарвалом, который является популярным информатором.

Samsung Galaxy Book 3 Pro 360

Как известно из названия эта модель имеет шарнир, позволяющий поворачивать дисплей на 360 градусов. Он также будет поставляться со стилусом для удобной навигации при использовании его в планшетном варианте. Сердцем новинки будет процессор Intel Evo i7, которого должно быть предостаточно для бесперебойной работы Windows 11.

Информации именно об этой модели пока очень немного. 14-дюймовый дисплей и разъем для наушников, слот для карт microSD и порт USB. У book 3 Pro 360 будут динамики на нижнем торце.

Samsung Galaxy Book 3 Pro

Book three Pro будет иметь более тонкие рамки по бокам, чем на подбородке. Для этой модели ожидается два разных варианта размера экрана: 14-дюймовая и 16-дюймовая версии. Оба экрана будут иметь разрешение 3K AMOLED. У него будет на борту 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и до 1 ТБ накопителя NVMe PCIe Gen4 SSD. Мы также получим два разных варианта процессора по выбору. Ожидаются варианты из i5 13-го поколения и core i7 13-го поколения. Что касается графики, то предполагается наличие встроенной графики Intel Iris Xe.

Book 3 Pro также будет иметь больший трекпад и мембранную клавиатуру. 14-дюймовая версия весит 1,2 кг, толщину 11 мм и аккумулятор емкостью 63 Вт-час. 16-дюймовая версия будет оснащена аккумулятором емкостью 76 Вт-ч, толщиной 13 мм и весом 1,6 кг. Однако оба устройства будут использовать то же зарядное устройство с мощностью зарядки 65 Вт.

Источник: gizchina