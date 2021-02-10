Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Дед мороз принесет OnePlus Ace 3, но опаздывающий на несколько дней - дата анонса как в Китае, так и на глобалке уже в сети

Дед мороз принесет OnePlus Ace 3, но опаздывающий на несколько дней - дата анонса как в Китае, так и на глобалке уже в сети

21.12.2023 24 0

НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ СМАРТФОНОМ

Компания OnePlus планирует анонсировать свой новый смартфон Ace 3 для китайского рынка 4 января 2024 года. Глобальная премьера OnePlus 12R состоится 23 января.

Дед мороз принесет OnePlus Ace 3, но опаздывающий на несколько дней - дата анонса как в Китае, так и на глобалке уже в сети – фото 1

По данным инсайдера Digital Chat Station, одним из цветов Ace 3 будет эксклюзивное золотистое исполнение с глянцевым стеклянным корпусом – примерно как на вот этом автомобиле. Оно придаст телефону премиальный блеск и металлический оттенок.

OnePlus Ace 3 будет работать на флагманском чипсете 2023 Snapdragon 8 Gen 2. Также он получит металлический каркас, 1.5K-экран со 120 Гц обновлением, 100-ваттную быструю зарядку и тройную камеру с основным модулем 50 Мп.

Дед мороз принесет OnePlus Ace 3, но опаздывающий на несколько дней - дата анонса как в Китае, так и на глобалке уже в сети – фото 2

По словам компании, смартфон унаследует технологии защиты зрения с OnePlus 12, а его экран будет очень качественным. Итак, уже в начале следующего года фанаты OnePlus смогут насладиться новым стильным и мощным смартфоном в необычном цвете.

Источник - sparrowsnews

Автор: Andrii S. Дата публикации: 21.12.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Дед мороз принесет OnePlus Ace 3, но опаздывающий на несколько дней - дата анонса как в Китае, так и на глобалке уже в сети