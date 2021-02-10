Дед мороз принесет OnePlus Ace 3, но опаздывающий на несколько дней - дата анонса как в Китае, так и на глобалке уже в сети

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НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ СМАРТФОНОМ

Компания OnePlus планирует анонсировать свой новый смартфон Ace 3 для китайского рынка 4 января 2024 года. Глобальная премьера OnePlus 12R состоится 23 января.

По данным инсайдера Digital Chat Station, одним из цветов Ace 3 будет эксклюзивное золотистое исполнение с глянцевым стеклянным корпусом – примерно как на вот этом автомобиле. Оно придаст телефону премиальный блеск и металлический оттенок.

OnePlus Ace 3 будет работать на флагманском чипсете 2023 Snapdragon 8 Gen 2. Также он получит металлический каркас, 1.5K-экран со 120 Гц обновлением, 100-ваттную быструю зарядку и тройную камеру с основным модулем 50 Мп.

По словам компании, смартфон унаследует технологии защиты зрения с OnePlus 12, а его экран будет очень качественным. Итак, уже в начале следующего года фанаты OnePlus смогут насладиться новым стильным и мощным смартфоном в необычном цвете.

Источник - sparrowsnews