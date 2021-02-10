Dimensity 9000 для флагманов, а Dimensity 7000 — для субфлагманов

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У MediaTek должен появиться минимум один 5-нанометровый чип

Стоит признать, что вчера MediaTek удалось удивить анонсом Dimensity 9000. Она первой на рынке представила 4-нанометровый мобильный чип. Но справедливости ради стоит сказать, что фактически гонку за 4-нм техпроцесс в процессорах выиграет Qualcomm, ведь устройства с Snapdragon 8 Gen1 (Snapdragon 898) появятся на рынке раньше моделей с Dimensity 9000.

Кто знаком с модельным рядом чипов MediaTek мог отметить, что сейчас в модельном ряду компании самыми продвинутыми являются чипсеты, созданные с применением 6-нанометрового техпроцесса. Получается, что компания пропустить 5-нм и сразу перейдет к 4-нм? Если верить инсайдерам, то свой 5-нанометровый чип у MediaTek будет.

По информации сетевых источников, чипмейкер готовит к выходу первую для MediaTek 5-нанометровую платформу, которая может получить название Dimensity 7000. Якобы чип уже тестируется, и он ляжет в основу субфлагманов 2022 года. Выпуском только Dimensity 7000 дело не закончится, и он станет родоначальником целой серии процессоров. Когда состоится премьера и когда стоит ждать анонс первых устройств с ней на борту, информации нет. Скорее всего, ранее второго квартала 2022 года такие модели не появятся.

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Источник: mydrivers