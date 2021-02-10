Dimensity 9000: недешевый и мощный

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По части производительности и стоимости — уровень Snapdragon 8 Gen 1

Чипсеты MediaTek всегда были привлекательны своей ценой. У MediaTek и Qualcomm были разные подходы к созданию чипов. Qualcomm работала над производительностью, а MediaTek над тем, как максимально сэкономить. Тайваньский чипмейкер искал пути, как сделать инновации подешевле.

Но так было до недавнего времени, теперь и MediaTek начал поднимать цены вверх. Всех, кто ждал, что топовый чипсет Dimensity 9000 будет относительно доступным ждет разочарование. Сегодня отраслевой аналитик Чжан Сюань сообщил, что новый чипсет MediaTek такой же дорогой, как и Snapdragon 8 Gen 1. Подтвердил тот факт, что Dimensity 9000 отнюдь не дешевый и глава Redmi Лю Вейбинг.

На стороне нового процессора — высокая производительность. Это подтверждают результаты теста смартфона Vivo с кодовым названием PD2186X (предположительно, Vivo X80). По итогам забега в АnTuTu аппарат смог набрать 1 072 221 балл. Это уровень Snapdragon 8 Gen 1, но части энергоэффективности перевес может быть на стороне Dimensity 9000.

А все по причине того, что изготовлен он по нормам 4-нм техпроцесса, который, по мнению специалистов, отличается лучшими показателями по энергопотреблению и тепловыделению. Первый смартфон с Dimensity 9000 должен появиться в серии Oppo Find X5, которую представят 24 февраля.

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Источники: mydrivers, mydrivers