Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA

Dimensity 9300 будет прямым конкурентом A17 Pro – Snapdragon 8 Gen 3 позади

22.10.2023 102 0

НОВЫЙ ФЛАГМАН ОТ MEDIATEK

 

Ожидается, что MediaTek в скором времени анонсирует свой новый топовый чипсет Dimensity 9300. Он уже попал в базу тестов Geekbench, где продемонстрировал впечатляющие результаты.

 

Dimensity 9300 будет прямым конкурентом A17 Pro – Snapdragon 8 Gen 3 позади – фото 1

 

По данным тестирования, Dimensity 9300 установлен в неанонсированном смартфоне OPPO с 16 ГБ ОЗУ. Чипсет состоит из 8 ядер, самое мощное из которых работает на 3,25 ГГц.

 

В одноядерном тесте Geekbench 6 Dimensity 9300 набрал 2139 баллов, а в многоядерном – 7110 баллов. Однако чипсет MediaTek все равно немного уступил флагманскому Apple A17 Pro как в одноядерном, так и многоядерном тестах.

 

Dimensity 9300 будет прямым конкурентом A17 Pro – Snapdragon 8 Gen 3 позади – фото 2

 

Если в многоядерном разница в мощности составила всего 2%, то одноядерный режим у Apple лучше существенно, чем у чипсетов, использующих Android производители – разница составила 36%.

 

Конечно, окончательные выводы можно сделать после тестов в коммерческих смартфонах - неизвестно, что там со стабильностью и GPU, однако уже сейчас Dimensity 9300 демонстрирует свой потенциал, надеемся чипсет окажется удачным решением.

 

Источник – geekbench

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 22.10.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Dimensity 9300 будет прямым конкурентом A17 Pro – Snapdragon 8 Gen 3 позади