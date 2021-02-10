Dimensity 9300 будет прямым конкурентом A17 Pro – Snapdragon 8 Gen 3 позади

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НОВЫЙ ФЛАГМАН ОТ MEDIATEK

Ожидается, что MediaTek в скором времени анонсирует свой новый топовый чипсет Dimensity 9300. Он уже попал в базу тестов Geekbench, где продемонстрировал впечатляющие результаты.

По данным тестирования, Dimensity 9300 установлен в неанонсированном смартфоне OPPO с 16 ГБ ОЗУ. Чипсет состоит из 8 ядер, самое мощное из которых работает на 3,25 ГГц.

В одноядерном тесте Geekbench 6 Dimensity 9300 набрал 2139 баллов, а в многоядерном – 7110 баллов. Однако чипсет MediaTek все равно немного уступил флагманскому Apple A17 Pro как в одноядерном, так и многоядерном тестах.

Если в многоядерном разница в мощности составила всего 2%, то одноядерный режим у Apple лучше существенно, чем у чипсетов, использующих Android производители – разница составила 36%.

Конечно, окончательные выводы можно сделать после тестов в коммерческих смартфонах - неизвестно, что там со стабильностью и GPU, однако уже сейчас Dimensity 9300 демонстрирует свой потенциал, надеемся чипсет окажется удачным решением.

Источник – geekbench