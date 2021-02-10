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Dimensity 9300 может превзойти Snapdragon 8 Gen 3 по производительности - битва титанов нового поколения

13.10.2023 19 0

Битва титанов нового поколения

 

MediaTek в скором времени представит новый флагманский чипсет Dimensity 9300. По данным инсайдера Digital Chat Station, его производительность будет на 10% выше, чем у Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.

 

Dimensity 9300 может превзойти Snapdragon 8 Gen 3 по производительности - битва титанов нового поколения – фото 1

 

Вероятная конфигурация Dimensity 9300: 1 ядро Cortex-X4 3,25 ГГц, 3 ядра Cortex-X4 2,85 ГГц и 4 ядра Cortex-A720 2,0 ГГц. Для сравнения, Snapdragon 8 Gen 3 будет иметь 1 ядро Cortex-X4 3,19 ГГц, 5 ядер Cortex-A720 2,96 ГГц и 2 ядра Cortex-A520 2,27 ГГц.

 

Таким образом, MediaTek отказался от энергосберегающих ядер в пользу более мощных. Интересно, как это повлияет на производительность и нагрев смартфонов.

 

Dimensity 9300 может превзойти Snapdragon 8 Gen 3 по производительности - битва титанов нового поколения – фото 2

 

Ожидается, что Dimensity 9300 получит GPU Immortalis-G720 и поддержку памяти LPDDR5X. Так что этот чипсет действительно может стать новым эталоном производительности.

 

Подробности сравнения Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300 узнаем в ближайшее время. Сражение флагманов станет интересным.

 

Источник - weibo

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 13.10.2023
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Dimensity 9300 может превзойти Snapdragon 8 Gen 3 по производительности - битва титанов нового поколения