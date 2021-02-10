Дизайн и характеристики Motorola Frontier 22 — рекордсмена по мегапикселям

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Motorola готовит флагман с мощной платформой и 200 Мп камерой

Устройства Motorola нередко сливают конкурентам по соотношению цена/качество. Чтобы получить конкурентное преимущество, компания решила теперь первой предлагать какие-то фишки в своих смартфонах. Так, Motorola Edge X30 стал первым смартфоном на рынке с Snapdragon 8 Gen 1, а теперь компания стремится первой предложить мобильник с камерой на 200 Мп.

Новинку будут именовать Frontier 22, и он станет очередным флагманом Motorola. Информацией о смартфоне и его изображениями поделился немецкий ресурс Winfuture, которому можно доверять. Рендер ориентирует на то, что Motorola Frontier 22 получит изогнутый дисплей с врезанной фронтальной камерой по центру верхней части, а также аляповатый и несуразный блок основной камеры с огромным датчиком в качестве главного.

Сообщается, что Motorola Frontier 22 оснастили 6,67-дюймовым OLED-дисплеем разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц, есть поддержка HDR10+ и цветового охвата DCI-P3. Аппаратной основой смартфона станет чип Snapdragon SM8475, который должен быть разогнанной версией Snapdragon 8 Gen 1.

В активе устройства должно быть 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5, 128/256 Гб постоянной UFS 3.1, стереодинамики, NFC, дисплейный сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 125-ваттной проводной зарядкой. Motorola Frontier 22 приписывают 200 Мп датчик с системой оптической стабилизации изображения в качестве главного в основной камере, а ассистировать ему станут сенсоры на 50 Мп (ширик) + 12 Мп (телевик, 2-кратный оптический зум).

Руководить работой устройства станет операционная система Android 12. Будет поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, беспроводной зарядки на 30 Вт Или 50 Вт, а также фронталка на 60 Мп.

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Источник: winfuture