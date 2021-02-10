Дизайн Meizu 18 и 18 Pro официально приоткрыт. Ваше мнение?

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Meizu 18 и 18 Pro ﻿показан на официальном тизере

Напомним, что вчера Meizu анонсировала неделю весенних премьер. В течение первых трёх дней компания планируем нам что-то показывать. Сегодня было подтверждено, что новые смартфоны мы увидим в последнюю очередь – третьего марта. Но для того, чтобы мы не сильно расстраивались, нам приоткрыли «занавес» в отношении их дизайна.

Если вчера на постере нам показали просто два прямоугольных моноблока, то сегодня перед нами уже полноценные два смартфона – Meizu 18 и 18 Pro.

Нам намекают на, как минимум, два цвета – синий и чёрный. Также очевидно, что фронтальная камера «переехала» в центр, и теперь не находиться в углу, как это было в Meizu 17. Значит, мы не увидим одну из фишек Meizu 17 – шкала состояния аккумулятора вокруг фронтальной камеры. Также есть намёк на сканер отпечатков пальцев под дисплеем.

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Стоит обратить внимание на слегка закругленные боковые грани и дисплей. Пока мы не видем заднюю панель, но, кажется, что Meizu отошли от прошлой линейки и пробуют новые подходы в дизайне. Интересно посмотреть, что там сзади, надеюсь, производитель даст нам намёки и на этот счёт.

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Источник: news.mydrivers.com﻿