Дизайн POCO M4 Pro 5G: в традициях POCO

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Чего-то нового в плане внешнего оформления нет

Никогда такого не было, и вот опять — POCO выпустит одну из моделей Redmi под своим брендом. К тусовке среднего класса устройств присоединится POCO M4 Pro 5G, который на поверку должен быть лишь переименованным Redmi Note 11 5G. Но это в плане железа, а вот в плане внешнего вида будет попытка предложить свой «фирменный почерк».

В сеть выложили рендеры POCO M4 Pro 5G, на которых предстал уже знакомый нам Redmi Note 11 5G. Единственно, что тут от POCO — визуальный акцент сделан на модуле камер и логотипе компании, чтобы точно не было сомнений «чьих кровей будете». Сам модуль камер визуально увеличили за счет черной вставки в стиле прошлых моделей POCO, а вот объективы камер обыграны идентично Redmi Note 11. Внешний облик «спинки» POCO M4 Pro 5G можно с натяжкой назвать а-ля Xiaomi Mi 11 Ultra.

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По характеристикам расклад должен быть таким: IPS-экран диагональю 6,6 дюйма с частотой обновления 90 Гц, чипсет Dimensity 810 и три модификации 4/128 Гб, 6/128 Гб и 8/128 Гб. Предложат фронтальную камеру на 16-мегапикселей, батарейку емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой и двойную камеру с датчиками 50 Мп + 2 Мп. Презентация POCO M4 Pro 5G назначена на 9 ноября.

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Источник: gizmochina