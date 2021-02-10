До премьеры Samsung Galaxy S21 FE рукой подать

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Назвали предполагаемую дату анонса Samsung Galaxy S21 FE

Про Samsung Galaxy S21 FE, как, впрочем, и ранее вышедшие смартфоны компании, известно практически все. Оставалось узнать время выхода новинки, рынки, где она будет доступна, и сколько за нее запросят. Сегодня мы готовы назвать дату релиза Galaxy S21 FE. Сама компания ее еще не озвучила, но инсайдеры сумели разузнать время анонса смартфона.

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По данным одного из сетевых информаторов, представить Galaxy S21 FE должны 8 сентября. Так это или нет, узнаем достаточно скоро. Если релиз состоится именно в названый день, то уже скоро Samsung должна озвучить ее. В любом случае, вряд ли компания будет затягивать с анонсом.

Косвенно подтверждает скорый релиз Galaxy S21 FE и снимок, который был сделан в одном из фирменных магазинов компании. Он демонстрирует то, что прилавки торговых точек готовят к старту продаж новинки и уже приготовили стенд для нее.

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Известно, что Samsung Galaxy S21 FE должен предложить чип Snapdragon 888, Super AMOLED-дисплей диагональю 6,5 дюйма и частотой обновления 120 Гц, 6/8 Гб оперативки, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб, батарейку емкостью 4500 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой и тройную тыльную камеру, где главный датчик на 12 Мп и предложат телеобъектив для 3-кратного увеличения.

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Источник: androidauthority