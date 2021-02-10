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Добился своего. Twitter будет продан Илону Маску за $44 млрд

26.04.2022 122 0

В США разворачивается очередная страничка в истории успеха Илона Маска. После того как он публично заявил, что готов сделать Twitter частной компанией, прикупив все акции, прошло менее двух недель и вот пришла новость, что соцсеть и Илон Маск достигли соглашения. Twitter принял предложение миллиардера и сумма сделки составил около $44 млрд.

 

По условиям сделки, держатели акций Twitter получат по $54,20 за каждую акцию. И это на 38% больше стоимости ценных бумах соцсети на бирже по состоянию на 1 апреля 2022 года. Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил, что сделка принесет значительную денежную прибыль для компании и это лучший вариант для акционеров.

 

Добился своего. Twitter будет продан Илону Маску за $44 млрд – фото 1

 

Со своей стороны Илон Маск заявил, что он надеется, что даже самые злейшие его враги не покинут Twitter, ведь это площадка для свободы слова. В его понимании свобода слова — основа функционирования демократии, а Twitter — это цифровая площадь, где обсуждаются важнейшие вопросы для будущего человечества.

 

Своими целями Илон Маск назвал улучшение социальной сети, повышение доверия к ней, внедрение новых функций, победа над спам-ботами и алгоритмы должны стать открытыми. Ожидается, что все формальности по заключению сделки между Twitter и Илоном Маском будут завершены в этом году.

 

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Источник: phonearena

Twitter Илон Маск
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.04.2022

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Добился своего. Twitter будет продан Илону Маску за $44 млрд