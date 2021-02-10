Дружба HarmonyOS с Google-сервисами, iPhone 13 в массы, а у Xiaomi вновь есть чем удивить

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Сегодня вторник и мы решили рассказать о самых интересных событиях прошедших дней. Тем более, что обсудить есть что. Усаживайтесь поудобнее и мы начинаем.

Одна из не самых приятных новостей прошедших дней — вьетнамский концерн Vingroup закрывает производство смартфонов VinSmart. Это решение преподносят как стратегическое и продиктованное желанием уделить внимание более перспективным направлениям, среди которых электромобили, умные дома и города.

Тем временем LG, которая также сошла с дистанции на рынке мобильных устройств, намерена продать пакет патентов и комплектующие для производства смартфонов. Нашлись ли те, кто готов приобрести наследие копании, неизвестно.

Ваша персональная информация должна быть только вашей. Но, увы, сохранить конфиденциальность все сложнее, тем более, когда лажает такой чипмейкер как Qualcomm, в чьих чипах обнаружена уязвимость, позволяющая прослушивать разговоры и читать уведомления. И это коснулось миллионов смартфонов в мире. «Дыру» залатали, но неприятный осадочек остался.

Судя по всему, во второй половине нынешнего года выйдет чип Exynos с графикой AMD и первыми его получат ноутбуки. Обещают, что он доберется и до смартфонов, но только в следующем году.

Последние дни было много разговоров о HarmonyOS и она была в центре внимания целой плеяды роликов. А еще подоспело сообщение, что фирменную операционку от Huawei получат и устройства Honor. Чтобы все не забыли «чьих кровей» Honor.

Умельцу хватило 10 дней чтобы взломать AirTag, а сама Apple тем временем начинает производство iPhone 13 и готовится всем показать, как нужно делать складные смартфоны, «революцию» обещают в 2023 году. Еще один сегмент, куда может выйти Apple, это игровые контроллеры. Поговаривают, что компания разрабатывает игровую консоль с мощным чипом и продвинутой системой охлаждения.

У Xiaomi сейчас штиль и благодать. В первом квартале компания неплохо так продала смартфонов и верит, что ее Xiaomi Mi Mix Fold также ждет успех на глобальном рынке. Компания верит, что найдутся те, кто приобретет ее складной смартфон за 2000 евро. А кому подешевле и в классическом исполнении — предложат еще одну версию игрового Redmi K40 GE с Dimensity 1100. И под конец — дичь дня. Или как Apple и Epic Games развели холивар вокруг банана в смокинге. Все подробности и новости — на видео.