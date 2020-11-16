Два смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12

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Компания Xiaomi в апреле выпустила графическую оболочку MIUI 12 в Китае, а в мае дебютировала международная версия ПО. Сейчас обновление с последней ревизией фирменного программного обеспечения стало доступно для двух смартфонов производителя. Речь идёт о старом флагмане Xiaomi Mi 8 Pro и новом середняке Redmi Note 9 Pro.

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Флагманская модель 2018 года поступила в продажу с прошивкой MIUI 9 и операционной системой Android 8.1 Oreo из коробки. Обновление проходит под номером v12.0.1.0.QECMIXM и вместе с глобальной версией программной оболочки MIUI 12 приносит ОС Android 10. Это последний крупный апдейт для смартфона двухлетней давности.

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Напомним, что Xiaomi Mi 8 Pro оснащён процессором Snapdragon 845, основной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп, селфи модулем на 20 Мп и аккумулятором ёмкостью 3000 мАч. В экран, построенный на базе матрицы Super AMOLED, встроен дактилоскопический сенсор.

Redmi Note 9 Pro был представлен в середине весны 2020 года и получил SoC Snapdragon 720G. Ёмкость АКБ составила 5020 мАч. В основной камере установлены сенсоры на 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а фронтальный модуль построен на базе 16-Мп датчика.





Смартфон появился на рынке с MIUI 11 и Android 10. Европейская прошивка MIUI 12 тоже основана на операционной системе Android 10. Номер обновления – v12.0.1.0.QJZEUXM. ОС Android 11 для смартфона станет доступна весной 2021 года.

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Источник: xiaomifirmwareupdater