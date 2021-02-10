Эффектный ZTE Axon 30 на фото

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В сеть выложили «живые» фоточки второго смартфона с подэкранной камерой

Фронтальная камера под дисплеем — это приятно и красиво. Это как «упаковать» сканер отпечатков пальцев под экран. В этом году мы должны стать на шаг ближе к тому, что нам начнут предлагать смартфоны без отверстий и вырезов. Важно, чтобы не пришлось жертвовать возможностями селфи. В числе тех, кто предложит подэкранную камеру, будет ZTE Axon 30, который придет на смену первому коммерческому смартфону с таким решением — Axon 20.

Анонс ZTE Axon 30 состоится 27 июля, но уже есть те, кто сумел познакомиться со смартфоном в числе первых. Среди них оказался популярный сетевой информатор Digital Chat Station, который поделился фотографиями и впечатлениями о новинке. Он уверяет, что обнаружить область с подэкранной фронтальной камерой невооруженным взглядом сложно. Производителю удалось надежно замаскировать ее под экраном.

Для наглядности, и чтобы подтвердить свои слова, информатор выложил снимки ZTE Axon 30. Визуально и по фоточкам все выглядит приятно и эффектно. Что же будет в реальности, узнаем позже, когда появятся первые обзоры смартфона в Китае. Среди прочего инсайдер указал, что ZTE Axon 30 предложит чип Snapdragon 870 и четверную тыльную камеру с датчиками разрешением 64-мегапикселя каждый. Среди достоинств новинки отметил неплохую эргономику и акцентировал внимание, что толщина ее составляет всего 7,8 грамм и вес 189 грамм.

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Источник: weibo