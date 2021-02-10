Экономь на покупках и выиграй Tesla Model 3!

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Покупки онлайн стали делом обыденным. Интернет-торговля помогает экономить время и деньги. Сделать онлайн-шопинг еще более выгодным и приятным поможет сервис кэшбэк. К числу самых надежных и хорошо зарекомендовавших себя стоит отнести кэшбэк-сервис LetyShops. Приобретая смартфоны, планшеты, носимые гаджеты и прочие полезные товары есть возможность возвращать деньги с каждой покупки.

Немаловажно и то, что LetyShops на постоянной основе проводит акции с повышенными бонусами, когда за покупки начисляется кэшбэк в большем размере. Совершая покупки с использованием кэшбэк LetyShops, потребитель получает выгоду вдвойне: экономит время и деньги, а также получает бонус в виде дополнительных средств, которые возвращаются с каждой покупки.

С LetyShops вы сможете позволить себе больше. И даже сможете стать обладателем нового автомобиля Tesla Model 3! Сейчас сервис проводит акцию, в рамках которой и разыгрывается электрокар. Чтобы принять участие в ней необходимо как можно чаще пользоваться кэшбэком до 28 декабря нынешнего года. Вы будете получать билеты за каждую покупку. Чем больше билетов соберете, тем больше шансов выиграть электромобиль!

Для того чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться здесь — https://cutt.ly/1R2DKzk

Инструкция, как пользоваться кэшбэком найдете тут — https://is.gd/E50iKo