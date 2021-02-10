Экосистема Apple под угрозой: Европейский Союз ставит в неудобное положение приложение iMessage, обязав встроить некоторую функцию

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Игра по-новому: Европейский Союз снова вводит новые правила

Европейский Союз приближается к технологическим гигантам своими последними регуляторными шагами, и Apple прямо в перекрестке прицела. Согласно Закону ЕС о цифровых рынках (DMA), iMessage от Apple может быть обязан поддерживать Rich Communication Service (RCS), платформу обмена сообщениями, используемую устройствами Android. Это произошло после того, как ЕС обязал Apple заменить свой порт Lightning своего iPhone на порт USB-C. Решение о том, является ли iMessage службой привратника, будет объявлено сегодня, 6 сентября.

Интересно, как эти регуляторные изменения могут повлиять на выбор потребителей. iMessage уже давно является эксклюзивной функцией для пользователей iPhone, предлагая сквозное шифрование, высококачественный обмен медиафайлами и другие преимущества. Однако RCS не отстает, он предоставляет пользователям Android подобные функции, включая предложенные ответы и обмен геоданными. Если iMessage будет вынужден принять RCS, граница между устройствами iPhone и Android может стереться, что потенциально повлияет на удержание клиентов Apple.

Тем не менее, борьба идет не только о функциях, но и о цифрах. Кроме других требований, обращение компании должно составлять не менее 7,5 миллиарда евро за последние три года или справедливую рыночную стоимость 75 миллиардов евро за последний финансовый год. Apple утверждает, что iMessage не отвечает критериям ЕС, ссылаясь на низкую пользовательскую базу в ЕС.

Итак, существенно ли изменят эти нормативные изменения ландшафт смартфонов? Это спорно. Такие функции, как Animojis, Memojis и рукописные заметки, эксклюзивные для iMessage, все еще могут привлекать пользователей к iPhone. Подобным образом, устройства Android имеют свои уникальные предложения.

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Источник: gizmochina



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