Эксклюзивные фишки камеры Pixel 8 Pro успешно портированы на Pixel 7 Pro с помощью моды.

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Ну, как обычно

Известная ликерка Kamila Wojciechowska смогла запустить фишки камеры Pixel 8 Pro на своем Pixel 7 Pro.

Она модифицировала камеру Google с Pixel 8 и активировала на 7 Pro режимы ручной фокусировки, выбора объектива, выдержки и т.д.

По ее словам, эти функции работают на любых Pixel из Tensor, с 6 по 7 Pro. Следовательно, их можно получить и на более старых моделях.

Также Google добавила некоторые режимы сразу в Pixel 8 и 8 Pro, например лучший кадр. Их обновление выйдет 12 октября.



Источник - X