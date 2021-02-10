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  • Эксклюзивные фишки камеры Pixel 8 Pro успешно портированы на Pixel 7 Pro с помощью моды.

Эксклюзивные фишки камеры Pixel 8 Pro успешно портированы на Pixel 7 Pro с помощью моды.

09.10.2023 652 0

Ну, как обычно

 

Известная ликерка Kamila Wojciechowska смогла запустить фишки камеры Pixel 8 Pro на своем Pixel 7 Pro.

 

Эксклюзивные фишки камеры Pixel 8 Pro успешно портированы на Pixel 7 Pro с помощью моды. – фото 1

 

Она модифицировала камеру Google с Pixel 8 и активировала на 7 Pro режимы ручной фокусировки, выбора объектива, выдержки и т.д.

 

По ее словам, эти функции работают на любых Pixel из Tensor, с 6 по 7 Pro. Следовательно, их можно получить и на более старых моделях.

 

Эксклюзивные фишки камеры Pixel 8 Pro успешно портированы на Pixel 7 Pro с помощью моды. – фото 2

 

Также Google добавила некоторые режимы сразу в Pixel 8 и 8 Pro, например лучший кадр. Их обновление выйдет 12 октября.

Источник - X

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 09.10.2023
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Эксклюзивные фишки камеры Pixel 8 Pro успешно портированы на Pixel 7 Pro с помощью моды.