Эксклюзивные фишки камеры Pixel 8 Pro успешно портированы на Pixel 7 Pro с помощью моды.
09.10.2023 652 0
Ну, как обычно
Известная ликерка Kamila Wojciechowska смогла запустить фишки камеры Pixel 8 Pro на своем Pixel 7 Pro.
Она модифицировала камеру Google с Pixel 8 и активировала на 7 Pro режимы ручной фокусировки, выбора объектива, выдержки и т.д.
По ее словам, эти функции работают на любых Pixel из Tensor, с 6 по 7 Pro. Следовательно, их можно получить и на более старых моделях.
Также Google добавила некоторые режимы сразу в Pixel 8 и 8 Pro, например лучший кадр. Их обновление выйдет 12 октября.
Источник - X
Дата публикации: 09.10.2023
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