Электромобиль от Xiaomi: когда и сколько будет стоить

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Глава Xiaomi подробнее рассказал о том, когда ждать первое авто компании и он может оказаться не таким уж дешевым

В конце марта Xiaomi устроила презентацию новых продуктов. Ивент вышел масштабным и крутым, как по количеству новинок, так и идеологически. Компанию ожидают значительные изменения. Одно из них — Xiaomi выходит на рынок электрокаров. У нее есть задор, азарт и ресурсы, чтобы начать создавать электрокары. Уже определено, что в ближайшие 10 лет компания инвестирует $10 млрд в новое для себя направление.

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На самой презентации не было конкретики, когда электрокар Xiaomi выйдет на рынок. Вчера Лэй Цзюнь устроил встречу с фанатами, где особо коснулись темы производства автомобилей. Из этого разговора стало понятно, что в планах компании выпустить свой первый электромобиль через три года. Это будет внедорожник или седан, а его стоимость будет варьироваться в ценовом диапазоне от 100 до 300 тысяч юаней, что примерно составляет $15000 — 45000.

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Глава компании заявил, что «автомобиль — это решающая битва». У них есть группа специалистов численностью 10000 человек, которые способны на многое. Между смартфонами и автомобилями — пропасть, прежде всего, что касается технологий. Но они способны за три года пройти необходимый путь.

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Планы, безусловно, амбициозные. Хочется надеяться, что компания сможет осуществить задуманное и никто или ничто ей в этом не помешает. Не стоит забывать, что торговая война между США и Китае не завершена, а значит, нет уверенности, что Америка не решит приструнить зарвавшегося выскочку и Xiaomi не повторит судьбу Huawei. Нам остается только наблюдать за происходящем и через три года наш ресурс будет среди тех, кто расскажет о первом электрокаре компании.

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Источник: mydrivers