Epic Win! Издатель игр Epic Games выиграл суд против Google – монополия Google Play признана незаконной

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Google ﻿﻿не такой уж непобедимый﻿

Трехлетний судебный процесс издателя игр Epic Games против Google из-за монополизма Google в магазине приложений Google Play завершился победой производителя Fortnite – игры, из-за которой он и начался. Это историческая победа, особенно потому, что Epic почти проиграла свою борьбу с Apple два года тому назад.



Суд присяжных по делу Epic против Google только что вынес вердикт: было установлено, что Google превратил свой магазин приложений Google Play и сервис Google Play Billing в незаконную монополию.



Лишь после нескольких часов обсуждения жюри единогласно ответило «да» на каждый поставленный перед ними вопрос:

Google имеет монопольное положение на рынках распространения приложений для Android и рынках платежных услуг

Google предпринимала антиконкурентные шаги на этих рынках

Эпик пострадала от такого поведения

Присяжные решили, что Google имеет незаконную связь между магазином Google Play и платежными службами Google Play Billing. Установлено, что его дистрибьюторское соглашение, соглашения Project Hug с разработчиками игр и соглашения с производителями оригинального оборудования являются антиконкурентными.



Вице-президент Google Уилсон Уайт сказал, что приговор свидетельствует о жесткой конкуренции на рынке и что компания планирует обжаловать приговор.



В публикации в блоге компании Epic Games говорится: «Сегодняшний вердикт является победой для всех разработчиков программ и потребителей во всем мире. Это доказывает, что практика магазина приложений Google незаконна, и они злоупотребляют своей монополией, чтобы получить непомерные комиссии, подавить конкуренцию и сократить инновации».



Собственно пока неизвестно, что именно Epic выиграла — это зависит от судьи Джеймса Донато, который решит, какие средства правовой защиты могут быть применены. Epic не подавала в суд о денежной компенсации; компания хочет, чтобы суд уведомил Google, что каждый разработчик приложений имеет полную свободу создавать собственные магазины приложений и принимать платежи на Android. Обе стороны встретятся с судьей Донато на второй неделе января, чтобы обсудить возможные средства правовой защиты.﻿

Источник:﻿The Verge