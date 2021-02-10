Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN

Еще больше смартфонов в 12 серии Xiaomi: к выходу готовится Xiaomi 12T

27.06.2022 752 0

 Это будет уже седьмая модель серии.

 

 Известный инсайдер Мукул Шарма раскрыл некоторые характеристики ещё не представленного Xiaomi 12T.

 

Xiaomi 12 Pro

 

 Так, сообщается, что новинка получит флагманский чипсет Snapdragon 8+ Gen1. Девайс будет оснащен Amoled-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфон будет доступен в трёх версиях по памяти: это 8/128, 8/256 и 12/256 Гб оперативной и постоянной памяти соответственно. Также обещают поддержку быстрой 120-ваттной зарядки. 

 

 По камере Xiaomi 12T не известно практически ничего, предполагается лишь, что главный датчик получит систему оптической стабилизации изображения.

 

Сертификация FCC для Xiaomi 12T

 

 Аппарат также недавно прошел сертификацию FCC под кодовым именем 22071212AG. Сертификация подтвердила некоторые очевидные вещи об устройстве, такие как поддержка Wi-fi, Bluetooth, мобильных сетей 5G, GPS и наличие ИК-порта. Но если смартфон прошел сертификацию, значит в скором времени он должен выйти на глобальный рынок.

 

 По предварительной информации, Xiaomi 12T будет глобальной версии китайского Redmi K50S. Кроме того, смартфон получит двух "братьев" в лице Xiaomi 12T Pro и Xiaomi 12T Hypercharge, который будет представлен исключительно для японского рынка.

 

Источник: gizmochina.

Xiaomi Xiaomi 12 Xiaomi 12T
Автор: Шестеринський Денис Дата публикации: 27.06.2022

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Еще больше смартфонов в 12 серии Xiaomi: к выходу готовится Xiaomi 12T