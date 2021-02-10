Еще больше смартфонов в 12 серии Xiaomi: к выходу готовится Xiaomi 12T

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Это будет уже седьмая модель серии.

Известный инсайдер Мукул Шарма раскрыл некоторые характеристики ещё не представленного Xiaomi 12T.

Так, сообщается, что новинка получит флагманский чипсет Snapdragon 8+ Gen1. Девайс будет оснащен Amoled-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфон будет доступен в трёх версиях по памяти: это 8/128, 8/256 и 12/256 Гб оперативной и постоянной памяти соответственно. Также обещают поддержку быстрой 120-ваттной зарядки.

По камере Xiaomi 12T не известно практически ничего, предполагается лишь, что главный датчик получит систему оптической стабилизации изображения.

Аппарат также недавно прошел сертификацию FCC под кодовым именем 22071212AG. Сертификация подтвердила некоторые очевидные вещи об устройстве, такие как поддержка Wi-fi, Bluetooth, мобильных сетей 5G, GPS и наличие ИК-порта. Но если смартфон прошел сертификацию, значит в скором времени он должен выйти на глобальный рынок.

По предварительной информации, Xiaomi 12T будет глобальной версии китайского Redmi K50S. Кроме того, смартфон получит двух "братьев" в лице Xiaomi 12T Pro и Xiaomi 12T Hypercharge, который будет представлен исключительно для японского рынка.

Источник: gizmochina.