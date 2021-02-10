Еще один конкурент Xiaomi Mi Pad 5 — Oppo Pad

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На горизонте замаячил анонс Oppo Pad

Скоро состоится премьера Realme Pad и было бы наивно думать, что материнская компания не отметится также выпуском планшета. По какой-то причине Oppo пропускает вперед «дочку», а уже затем выпускает свой аналог. Так она поступила с серией беспроводных зарядных устройств на магнитах и по такому же сценарию может развиваться история с анонсом Oppo Pad.

О выходе Oppo Pad рассказал известный сетевой информатор Digital Chat Station, который сопроводил свою информацию рендером новинки. Изображение позволяет лишь оценить эстетику лицевой панели. Oppo Pad предложит достаточно тонкие как для планшета рамки по периметру дисплея и на верхнюю грань вынесена кнопка питания.

В облике Oppo Pad кто-то увидит сходные черты с Huawei MatePad Pro, а кто-то скажет, что это клон iPad Pro. О характеристиках новинки нет никаких сведений. Есть лишь предположение, что работать она будет на Android, поверх которой установят фирменную надстройку ColorOS 12.

Напомним, что премьера Realme Pad назначена на 9 сентября. Это будет планшет с 10,4-дюймовым AMOLED-дисплеем, 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 64 Гб. Емкость батарейки составит 7100 мАч и обещают поддержку быстрой зарядки, чья мощность может быть 65 Вт.

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Источник: mysmartprice