Европа не останется без Facebook и Instagram

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Meta уверяет, что не угрожала закрытием соцсетей

На днях Meta заявила о том, что рассматривает возможность отключения Facebook и Instagram в Европе. Подом для этого может послужить закон, принятый ЕС, предписывающий компаниям локализовать персональные данные пользователей на территории Евросоюза и запрещающий их отправку на сервера за пределами Европы.

Все это не нравится Meta, ведь тогда она лишится солидной прибыли благодаря таргетированной рекламе. Поэтому она попыталась выступить с ультиматумом, что прекратить работу Facebook и Instagram на территории Евросоюза. Но стратегия не сработала, чиновники из ЕС ребята не из пугливых. Они четко дали понять, что невелика потеря и пользователи в Европе смогут прекрасно существовать и без этих социальных сетей. Тем более, что всегда найдутся те, кто будет не прочь занять высвободившуюся нишу и работать по правилам Евросоюза.

Широкая огласка и информационный шум заставил Meta выступить с заявлением, смысл которого «нас неправильно поняли». Компания заявила, что уходить из Европы у нее нет желания и она не угрожала закрыть доступ к своим основным ресурсам, таким как Facebook и Instagram. Она отметила, что «выявляла бизнес-риск, связанный с неопределенностью в отношении международной передачи данных».

«Международная передача данных — основа мировой экономики и поддерживает множество услуг, имеющих основополагающее значение для повседневной жизни. Компаниям из разных отраслей нужны четкие глобальные правила для защиты трансатлантических потоков данных в долгосрочной перспективе», — заявила Meta.

Очевидно, что угрозы с отключением Instagram и Facebook лишь блеф и попытка манипуляции. А когда она не прошла, компания пытается оправдаться тем, что ее не так поняли.

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Источник: neowin