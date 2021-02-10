Exynos 2200 vs Snapdragon 8 Gen 1: сравнение производительности

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Не спешим делать выводы до момента выхода Galaxy S22

Выпуск флагмана на собственном чипе — вопрос престижа для Samsung. Мы знаем, что в состав процессора Exynos 2200 входит видеоускоритель от AMD, который должен стать одним из самых высокопроизводительных. По крайней мере, на это серьезно рассчитывала Samsung. Уже скоро мы сможем точно ответить на вопрос оправдались ли ожидания компании или нет.

Но пока до анонса первых устройств с Exynos 2200 остается время, сетевые информаторы продолжают давать свои прогнозы, чем может завершиться битва нового творения Samsung с Snapdragon 8 Gen 1. Так, издание Phonearena опубликовало отчет, где два чипа сравнили по итогам теста в Geekbench. На ринг вышли две версии Samsung Galaxy S22 Ultra, где SM-S908U модификация с SoC Snapdragon 8 Gen 1 и SM-S908B — вариант с Exynos 2200.

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Результаты испытаний показали, что по части производительности в многоядерном тесте, флагман с фирменным чипом незначительно превзошел своего соперника, набрав 3508 баллов против 3462 у Snapdragon 8 Gen 1. А вот в одноядерном тесте проигравшим оказался Exynos 2200, набрав 1168 баллов, тогда как у его визави результат 1226 баллов. Речь идет исключительно о процессорной мощности и не отражают того, на что способны графические чипы обеих однокристальных систем.

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Источник: phonearena