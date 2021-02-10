Exynos с графикой AMD доберется и до среднего сегмента

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Не одними флагманами. Графику AMD получат чипы для устройств серии Galaxy A

Samsung готовится впечатлить аудиторию и избавиться от имиджа «вечно второй» на рынке мобильных чипов. Сокрушать конкурентов она планирует чипом Exynos 2200 с графикой AMD, который должен лечь в основу флагманов серии Galaxy S22. Но изменения ждут не только топовый чип компании, средний сегмент также получит мощную платформу с графикой AMD.

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С просторов Южной Кореи пришла информация, что Samsung планирует использовать три модели GPU, отличающиеся количеством ядер и тактовой частотой. Флагманские смартфоны, в частности, серия Galaxy S22 должна получить чип, где графическая подсистема обладает 6 ядрами и сам чип получит ядра архитектуры ARM Cortex-X.

Свои чипсеты с графикой AMD появятся и в устройствах серии Galaxy A. В зависимости от модели процессора предложат графику с двумя или четырьмя ядрами, работающие на частоте 1 ГГц. Предсказуемо, что высококлассные ядра Cortex-X здесь устанавливать не станут, предпочтение отдадут Cortex-A78. Производительность чипов среднего уровня будет в среднем на 10% ниже той, которую предложит высококлассный процессор Exynos.

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На данный момент так и нет ясности, когда состоится премьера Exynos 2200. Как и нет сведений, когда компания выпустит среднеуровневые чипы с графикой AMD. Также остается только гадать, какие смартфоны серии Galaxy A могут получить новейшие системы на чипе.

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Источник: gizmochina