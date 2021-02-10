Firefox для Android добавил более 450 расширений для пользователей – ну и зачем теперь Chrome?

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РАСШИРЬТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

В мобильных браузерах на Android есть одна большая проблема – отсутствие посторонних расширений, когда даже в Safari на iOS такое доступно, и вот Firefox начинает решать эту проблему.

Браузер Firefox от Mozilla предоставил мобильным пользователям Android полноценный доступ к расширениям и аддонам. Их количество в настоящее время превышает 450, и это только начало.

Ранее расширения в стабильной версии Firefox ограничивались только рекомендованным списком от Mozilla – теперь же компания вернула открытую экосистему аддонов, что позволит разработчикам активнее создавать новые возможности специально под Android.

Среди существующих расширений есть как блокировщики рекламы и трекеров, так и средства производительности типа Tomato Clock для тайм-менеджмента. Также есть Dark Reader для темного режима на любых сайтах или SingleFile для сохранения всей страницы в один HTML-файл.

Особенно это будет полезно для пользователей DeX на устройствах Samsung – где пытаются эмулировать Windows систему с их фишками мультизадачности и в целом логичным подходом к устройству.

Несмотря на небольшую долю рынка, Firefox для Android пользуется популярностью благодаря фокусу на конфиденциальность и альтернативный подход – и не удивительно, потому что это единственный популярный браузер для Android, не являющийся на базе Chromium.

Источник - android authority