Фитнес-часы Blackview X5 на старте продаж стоят вдвое дешевле

688

Blackview известна, прежде всего, своими защищенными смартфонами, но есть в ее портфолио продуктов бюджетники, наушники и носимая электроника. Буквально сегодня в продажу поступили смарт-часы Blackview X5, которые позиционируются как доступный гаджет. Еще более привлекательными их делает тот факт, что на старте продаж производитель предлагает их вдвое дешевле по цене $29,99. И такой ценник будет действовать до 22 марта.

Blackview X5 получили водозащищенное исполнение и сертификат IP68, что позволяет купаться, нырять и принимать душ, не снимая с запястья гаджет. Автономность работы устройства составляет 10 дней и в режиме ожидания до 40 дней, а обеспечивает ее аккумулятор емкостью 260 мАч.

Посредством Blackview X5 можно измерить пульс, сосчитать шаги и пройденное расстояние, мониторить качество сна, принимать звонки и уведомления, удаленно управлять плеером и тренироваться. А еще смарт-часы всегда дадут «пинок», что вы засиделись и пора подумать о физической активности. В арсенале Blackview X5 круглый 1,3-дюймовый дисплей разрешением 240х240 пикселей, чип GR5515 и магнитная зарядка.

Также до 14 марта можно купить со скидкой 30% защищенный смартфон Blackview BV6600 с емкой батарейкой на 8580 мАч. Акционная цена составила $129,99.

Купить Blackview X5