Флагман Realme в стиле Nexus 6P не стоит списывать со счетов

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Компания не отрицает появление такой модели

Еще в конце прошлого года по сети растиражировали рендеры якобы Realme GT 2 Pro в стиле Nexus 6P. Смартфон получил выcтупающий горизонтальный блок основной камеры. Тогда нашлось немало тех, кому идея не зашла, но были и те, кто посчитал, что уж лучше такой дизайн, чем продолжать плодить однотипные решения.

С выходом realme GT 2 и Realme GT 2 Pro первые вздохнули с облегчением — новинки предложили абсолютно «нормальный» и шаблонный прямоугольный блок основной камеры. Так что же рендер «прошки» в стиле Nexus 6P оказался фейком? Достаточно известный и авторитетный инсайдер @OnLeaks, который его выложил, ошибся?

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Чтобы внести ясность в этот вопрос, сам Стив Хеммерстоффер, известный как @OnLeaks, обратился к Realme Global на своей странице в Twitter с постом, где попытался разузнать, так где же та модель, которую все видели ранее. На что он получил ответ от Realme «оставайтесь с нами». Интересно, что компания не стала прямо говорить о том, что такого смартфона не будет. Сам пост выглядит как намек, что такая модель выйдет в будущем. В этой ситуации нам оcтается только наблюдать за развитием событий.

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Источник: twitter