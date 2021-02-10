Флагман Samsung Galaxy S22 с Snapdragon 8 Gen 1 – всего за 12 080

37

Прошлогодний флагман дешевый, как никогда

Даже спустя более полутора лет после анонса флагманский смартфон Samsung Galaxy S22 сохраняет актуальность благодаря отличным характеристикам. Сейчас мощный телефон радует не только скоростью работы, качественным экраном и камерой, но и огромной скидкой – его можно приобрести всего за 12079,82 грн.







Особенность этой модификации Galaxy S22 – процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 вместо не слишком быстрого Exynos 2200. Чип с максимальной частотой 3 ГГц обеспечивает отличную производительность.







Камеры, которыми оснащены флагманы Samsung – одни из самых лучших на рынке. Galaxy S22 имеет основную камеру 50 МП, f/1.8, 23 мм, 1/1.56", 1.0µm, телефотообъектив 10 МП, f/2.4, 70 мм, 1/3.94", 1.0µm с трехкратным оптическим увеличением и 12 , f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm широкоугольный объектив.







Преимущество Samsung Galaxy S22 – его компактность. С диагональю экрана 6,1 дюйма размеры смартфона всего 146 x 70,6 x 7,6 мм, а вес – всего 168 г. Дисплей Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1300 нит.







Samsung Galaxy S22 поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 и будет быстро передавать данные в современных сетях. Приобрести смартфон можно по ссылке:

Samsung Galaxy S22﻿5G – 12 080﻿ грн