Фото OnePlus 9: симпатичный, но не будоражит

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В сеть слили фотографии с прототипом OnePlus 9

Как это часто и бывает, задолго до презентации в сеть слили фотографии еще не анонсированного устройства. На этот раз на всеобщее обозрение выставили фоточки с OnePlus 9. Мы сами не в восторге от такого расклада, поскольку интрига улетучивается и градус ожидания новинки падает. Но что делать, если уже стало нормой, что о новых устройствах известно практически все еще до релиза.

Героем снимков стал прототип OnePlus 9, но все указывает на то, что именно так и будет выглядеть будущий флагман. Несмотря на все попытки компании убедить, что в плане дизайна еще ничего не решено, очень похоже, что все обстоит с точностью до наоборот и OnePlus 9 будет выглядеть так, как показано на фото и более ранних рендерах.

В целом флагман по дизайну созвучен с OnePlus 8T с тем лишь отличием, что оформление датчиков в основной камере будет иным. Здесь предложат два модуля побольше и один небольших размеров. Пусть вас не смущает странный логотип компании на корпусе. Уже давно стало практикой, что производители ставят странное «клеймо» на своих прототипах в попытке скрыть, какой компании это продукт. Фирменный рычажок переключения режимов выдал в устройстве творение OnePlus.

Помимо того, что показали фото, автор утечки также озвучил характеристики OnePlus 9. По всему входит, что новинка удостоится 6,55-дюймового дисплея разрешением 2400х1080 пикселей, чипа Snapdragon 888, 8 Гб оперативки и 128 Гб постоянной памяти, а также предложат фронталку на 16 Мп и 48 Мп сенсор в качестве главного на тыльной стороне. Работать аппарат будет под управлением Android 11 с фирменной надстройкой OxygenOS 11.

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Источник: phonearena