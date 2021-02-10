Фотомонстр Vivo X100 Pro Plus – 200 МП перископический телеобъектив и 10x оптический зум (по предварительным данным)

410

Vivo X100 Pro – плюс новые фотовозможности﻿﻿

По новым неофициальным данным, Vivo X100 Pro Plus продемонстрирует два чуда мобильной фотографии – 200 МП перископический телеобъектив и 200x увеличение.

Сенсор перископической камеры будет иметь размер примерно 1/1,5 дюйма. Известно о 4,3x оптическом зуме и фокусном расстоянии 100 мм в инженерных образцах.

По словам информатора, Vivo X100 Pro Plus обеспечит 10x оптическое увеличение и 200x суммарное вместе с цифровым. Фокусное расстояние Fusion также отлично подходит для портретной съемки в среднем фокусе.

Выпуск Vivo X100 Pro Plus, предварительно запланированный на апрель следующего года, имеет целью переосмыслить концепцию «универсального флагмана». Среди его ключевых особенностей – новый экран 2K, мощный процессор Snapdragon 8 Gen3, ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев – самый современный фотосенсор Sony LYT-900.

Vivo X100 Pro Plus обещает стать одним из самых мощных камерафонов и флагманов последнего времени.

Источник: Sparrows News