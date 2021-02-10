Функционал камеры Google Pixel 6a будет урезан

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Похоже, что под нож пустили не только «железо», но и софт

Google Pixel 6a еще не представлен официально, но хорошо известен по слухам. Как и ожидалось, рассчитывать на то, что компания снабдит свою модель многими флагманскими фишками, не приходится. Если отталкиваться от предшественников, камера тут должна была быть не хуже старших собратьев. По крайней мере, в сравнении с Google Pixel 6. Но из соображений экономии камеру Pixel 6a пустили под нож.

Ожидается, что смартфон предложит двойную камеру с датчиком 12,2 Мп (Sony IMX363) и сверхширокоугольным сенсором на 12 Мп. Еще одно упрощение — отказ от режима Motion Mode, позволяющего добавить динамику статическим фотографиям. Существует две версии этой фичи: Action Pan и Long Exposure. В первом движущийся объект удерживается в фокусе, где к фону добавляется эффект размытия движения. Во втором — создается быстро движущийся объект на статичной сцене (для этого смартфон необходимо держать неподвижно).

Отказ от Motion Mode может быть продиктован тем, что в Pixel 6a предложат устаревшее «железо». Возможно, для реализации этого режима необходим более современный датчик и с более высоким разрешением, тот же 50 Мп сенсор, который установлен в Pixel 6. Будут ли еще какие-то ограничения по функционалу камеры Pixel 6a, точной информации нет.

Представить Google Pixel 6a могут в мае на конференции Google I/O, которая пройдет 11 и 12 мая. Смартфону приписывают чип Tensor, OLED-экран диагональю 6,62 дюйма с частотой обновления 90 Гц, фронталку на 8 Мп и аккумуляторную батарею емкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.

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Источник: phonearena