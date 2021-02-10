Функция Circle to Search доступна на Pixel 8 и Pixel 8 Pro

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Революция в смартфоне

Функция Samsung Circle to Search была представлена вместе с серией Galaxy S24 и позже стало известно, что она не является эксклюзивом корейской компании. Google представила такую же функцию для своих Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

Функция начала разворачиваться 31 января. Согласно многочисленным сообщениям на Reddit, она теперь доступна как на Pixel 8, так и на Pixel 8 Pro. Кстати, это не обновление прошивки, это кажется переключатель на стороне сервера, поэтому он просто "магически" появляется.

Если вы владеете смартфоном Pixel 8 или Pixel 8 Pro, эта функция должна быть у вас доступна, просто попробуйте воспользоваться ею где угодно на вашем смартфоне.

Источник: YouTube