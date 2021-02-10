Функция RAM Expansion позволяет разогнать смартфоны Oppo

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Виртуальное расширение оперативной памяти поможет смартфонам работать шустрее

Одна из последних тенденций на рынке — виртуальное расширение оперативной памяти за счет выделения дополнительного объема внутреннего накопителя. Эту технологию уже практикуют такие компании как Huawei, Vivo, Nubia, OnePlus и Xiaomi. «Подкачка» оперативки позволяет увеличить скорость обработки данных и запуск нескольких приложений одновременно.

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Так, в Vivo X60 Pro предусмотрели механизм, позволяющий виртуально увеличить объем оперативной памяти на 3 Гб. Так, вместо 8 Гб и 12 Гб пользователь получал 11 Гб и 15 Гб соответственно.

Oppo делает следующий шаг в этом направлении и предлагает увеличение оперативной памяти на 7 Гб. Функция RAM Expansion пришла на смартфоны Oppo Reno5, Oppo A74 и Oppo A94 с июньским обновлением для жителей Ближнего Востока и Африки. А вот когда ее получат обладатели этих моделей на других рынках, не сообщается.

Нужно понимать, что по факту на смартфоне не увеличивается объем оперативной памяти, а попросту заимствует часть встроенной памяти, куда «сбрасывается» часть данных, которые на данный момент не востребованы и не требуют немедленного доступа.

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Это позволяет ОЗУ и ПЗУ обмениваться друг с другом данными и гибко подстраиваться под те сценарии, которые запущены на смартфоне. Но чем больше расширенной оперативной памяти предложит производитель, тем меньше места будет для хранения ваших данных.

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Источник: slashgear