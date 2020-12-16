Галерея фото с Huawei Nova 8: что думаете о дизайне камеры?

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В сеть выложили «живые» снимки Huawei Nova 8

В ноябре состоялась премьера Huawei Nova 8 SE и вот теперь у компании дошли руки до релиза Nova 8 и Nova 8 Pro. Премьера состоится 23 декабря и в ее преддверии инсайдеры слили в сеть «живые» фотографии Huawei Nova 8, раскрывающие внешний облик новинки.

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С лицевой стороны мы видим дисплей с загнутыми кромками и врезанной фронтальной камерой по центру верхней части. Ожидается, что это OLED-матрица диагональю 6,57 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Разрешение селфи-модуля составило 32-мегапикселя.

Если фасад Huawei Nova 8 традиционен и не предлагает каких-то оригинальных решений по сравнению с прочими конкурентами на рынке, то вот основная камера отличается оригинальным исполнением. Дизайн свежий, но спорный и сам блок выглядит массивно. Снимки дают понимание, что основная камера получит светодиодную вспышку и четыре датчика изображения, где один из сенсоров обладает акцентированной окантовкой. По слухам, тут установят систему из сенсоров 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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По инсайдерским сведениям, в основе Huawei Nova 8 будет лежать процессор Kirin 985, предложат 8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой EMUI 11. Слухи указывают на то, что ценник на смартфон будет стартовать с отметки $460.

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Источник: slashleaks