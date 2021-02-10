Горячая скидка на OnePlus Ace 2(11R). Топовый субфлагман всего за 17 900!

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Действительно топовый смартфон отдают со скидкой

Смартфон OnePlus Ace 2(11R) создал настоящий бум продаж на китайском рынке. Внешне его почти невозможно отличить от флагманского OnePlus 11 и внутри он не очень отличается в плохую сторону, а цена на него гораздо более демократична. Здесь установлен удачный прошлогодний флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1, мощности которого хватит с головой на все и сейчас, и несколько лет вперед.

Основная камера здесь вообще такая же как у старшего брата 50 Мп IMX 890 с оптической стабилизацией. Дисплей также флагманского уровня 1.5K Amoled с динамической частотой развертки до 120 герц и пиковой яркостью 1400 кд/м². Закругленный по бокам дисплей делает жестовое управление более удобным и интуитивным, и придает премиальности внешний вид.

За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой скоростной зарядки мощностью 100 Ватт, заряжающей смартфон от 0 до 100 за 25 минут.

Кроме того, здесь установлены стереодинамики, качественный линейный вибромотор, фирменный рычаг переключения режимов звука и набор современных беспроводных модулей: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS и NFC. Задняя крышка из приятного на ощупь матового стекла, устойчивого к отпечаткам пальцев.

Сейчас это лучшее решение в высшем среднем сегменте за свои деньги и сегодня этого красавца можно приобрести в версии 12/256 ГБ в интернет-магазине Andro-price. Все смартфоны новые, упакованные и прошитые глобальной прошивкой. Гугл сервисы, украинский язык и оплата работают из коробки и прилетают обновления по воздуху. Ссылка для покупки ниже по тексту:



OnePlus Ace 2(11R) 12/256 ГБ - 17 900 грн

Удачных вам покупок и мирного неба над головой!

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