Горячая скидка на OnePlus Ace 2(11R). Топовый субфлагман всего за 17 900!
Действительно топовый смартфон отдают со скидкой
Смартфон OnePlus Ace 2(11R) создал настоящий бум продаж на китайском рынке. Внешне его почти невозможно отличить от флагманского OnePlus 11 и внутри он не очень отличается в плохую сторону, а цена на него гораздо более демократична. Здесь установлен удачный прошлогодний флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1, мощности которого хватит с головой на все и сейчас, и несколько лет вперед.
Основная камера здесь вообще такая же как у старшего брата 50 Мп IMX 890 с оптической стабилизацией. Дисплей также флагманского уровня 1.5K Amoled с динамической частотой развертки до 120 герц и пиковой яркостью 1400 кд/м². Закругленный по бокам дисплей делает жестовое управление более удобным и интуитивным, и придает премиальности внешний вид.
За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой скоростной зарядки мощностью 100 Ватт, заряжающей смартфон от 0 до 100 за 25 минут.
Кроме того, здесь установлены стереодинамики, качественный линейный вибромотор, фирменный рычаг переключения режимов звука и набор современных беспроводных модулей: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS и NFC. Задняя крышка из приятного на ощупь матового стекла, устойчивого к отпечаткам пальцев.
Сейчас это лучшее решение в высшем среднем сегменте за свои деньги и сегодня этого красавца можно приобрести в версии 12/256 ГБ в интернет-магазине Andro-price. Все смартфоны новые, упакованные и прошитые глобальной прошивкой. Гугл сервисы, украинский язык и оплата работают из коробки и прилетают обновления по воздуху. Ссылка для покупки ниже по тексту:
OnePlus Ace 2(11R) 12/256 ГБ - 17 900 грн
Удачных вам покупок и мирного неба над головой!
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